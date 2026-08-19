У Солом'янському районі Києва автомобіль зіткнувся з маршруткою і в'їхав в зупинку, є загиблі – поліція

Кілька людей загинули та отримали травми внаслідок дорожньо-транспортної пригоди в Солом’янському районі Києва в середу вранці, під час якої легковий автомобіль виїхав на зупинку громадського транспорту, повідомляє поліція Києва.

"За попередньою інформацією, близько 8:50 керманич Volkswagen на повній швидкості зіткнувся із маршрутним автобусом, після чого в’їхав в зупинку з людьми. Є загиблі та травмовані", – йдеться в повідомленні.

Кількість загиблих та поранених не повідомляються, обставини та механізм дорожньо-транспортної пригоди встановлюється. На якій саме зупинці чи на якій вулиці відбулася трагедія, у повідомленні також наразі не уточнюється.

"На місці події працює слідчо-оперативна група столичного главку з розслідування ДТП, патрульні поліцейські та лікарі", – повідомили в поліції.