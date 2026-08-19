У парламенті тривають зустрічі з Хмарою і Сибігою після 5-годинного діалогу

Зустрічі з кандидатами на посади міністра оборони Євгенієм Хмарою та міністра закордонних справ Андрієм Сибігою тривають у парламенті після понад 5-годинного діалогу напередодні, повідомили у пресслужбі апарату Верховної Ради у середу.

"Сьогодні зранку продовжились зустрічі народних депутатів від парламентських фракцій та груп із кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ – Євгенієм Хмарою та Андрієм Сибігою", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, у вівторок діалоги тривали понад п'ять годин. Зокрема, говорили про завдання та виклики, які стоять перед державою, а також про бачення кандидатів щодо ключових пріоритетів роботи.

"Адже йдеться про очільників відомств, від роботи яких значною мірою залежать обороноздатність держави, позиції України на міжнародній арені та досягнення її стратегічних цілей", – наголосили в Раді.

Крім того, народні депутати наголошують на важливості постійного діалогу між урядом і парламентом, спільного розуміння пріоритетів та скоординованої роботи над рішеннями і законодавчими ініціативами, необхідними для посилення обороноздатності держави.