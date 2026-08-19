Ворог обстріляв Херсонщину, дев'ять людей постраждали

Російські війська обстріляли Херсонську область, дев'ять людей постраждали, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення", – написав він у Телеграм.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Сагайдачне, Раківка, Берислав, Олександрівка, Білозерка, Станіслав, Петропавлівка, Новокаїри, Урожайне, Чарівне, Шевченківка, Лозове, Зарічне, Дар'ївка, Федорівка, Ульяновка, Інгулець, Ясна Поляна, Чайчине, Інгулівка, Лиманець, Вітрове, Понятівка, Осокорівка, Любимівка, Антонівка, Садове, Микільське, Велетенське, Інженерне, Благовіщенське, Костирка, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Зміївка, Золота Балка, Комишани, Миколаївка, Михайлівка, Токарівка, Тягинка, Хрещенівка, Червоний Маяк, Зимівник та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 15 приватних будинків.

Також окупанти понівечили заклад громадського харчування, господарську споруду, автобус та приватні автомобілі.