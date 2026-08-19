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ППО України збила 56 з 65 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях

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ППО України збила 56 з 65 ворожих цілей, зафіксовано влучання на 10 локаціях
Фото: НГУ

Сили оборони України у ніч на середу знешкодили 56 ворожих цілей, проте зафіксовано влучання на 10 локаціях, повідомили у Повітряних силах Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 56 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів, а також два баражуючі боєприпаси "Бандероль" на півночі, півдні та сході країни", – йдеться в повідомленні.

Загалом у ніч на 19 серпня (з 18:00 18 серпня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М, 65 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Курськ, Орел, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3 локаціях.

 

#пво #збиття #цілі
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