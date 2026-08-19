Окупанти за добу втратили 1190 осіб та 428 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1190 окупантів, два танка, 50 артсистем, 1738 БПЛА, а також 428 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ в Facebook ранком середи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.08.26 склали особового складу – близько 1 471 160 (+1 190) осіб, танків – 12 276 (+2) од, бойових броньованих машин – 25 162 (+0) од, артилерійських систем – 48 205 (+50) од, РСЗВ – 2 043 (+3) од, засоби ППО – 1 577 (+0) од, літаків – 439 (+0) од, гелікоптерів – 354 (+0) од, наземні робототехнічні комплекси – 2 311 (+19) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 469 197 (+1 738) од, крилаті ракети – 5 010 (+0) од, кораблі / катери – 35 (+0) од, підводні човни – 2 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни – 136 318 (+427) од, спеціальна техніка – 4 548 (+1) од", – сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.