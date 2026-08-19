Росіяни атакували Запорізьку область, дві жертви і 10 поранених

Російські війська на ранок середи завдали більше 1 тис. ударів по 52 населених пунктах Запорізької області, внаслідок чого двоє загиблих та 10 постраждалих, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 1019 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Дві людини загинули, ще десять отримали поранення внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району", – написав він у Телеграм.

Федоров зазначив, що війська РФ здійснили 19 авіаційних ударів по Комишувасі, Новомиколаївці, Таврійському, Юліївці, Запорожцю, Барвинівці, Світлій Долині, Оріхову, Сонячному, Васинівці, Червоному Яру, Омельнику, Червоній Криниці.

Він додав, що 717 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Тернувате, Новояковлівку, Веселянку, Річне, Розумівку, Ясну Поляну, Максимівку, Степне, Геленджик, Степногірськ, Приморське, Степове, Павлівку, Лук'янівське, Малі Щербаки, Оріхів, Залізничне, Новоандріївку, Преображенку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір'я, Чарівне, Новоселівку, Гуляйпільське, Гірке, Староукраїнку, Святопетрівку, Верхню Терсу, Воздвижівку, Цвіткове, Косівцеве, Нове Запоріжжя, Микільське, Рівне, Придорожнє, Червону Криницю, Добропілля, Прилуки.

Також зафіксовано 7 ударів РСЗВ по Павлівці, Залізничному, Воздвижівці, Цвітковому, Гіркому, а 276 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Павлівці, Лук'янівському, Малим Щербакам, Залізничному, Новоандріївці, Преображенці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір'ю, Чарівному, Новоселівці, Гуляйпільському, Староукраїнці, Святопетрівці, Добропіллю, Прилуках, Цвітковому, Косівцевому, Новому Запоріжжю.

Крім того, надійшло 192 повідомлення про пошкодження житла, автомобілів та об'єктів інфраструктури.