19 серпня: Яке сьогодні свято, все про цей день

19 серпня в Україні відзначають День пасічника.

Ще сьогодні Всесвітній день гуманітарної допомоги, Міжнародний день орангутанга, Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта, День поштової марки.

Національне свято Ісламської Республіки Афганістан. День Незалежності.

Православна церква вшановує пам'ять святого мученика Андрія Стратилата та інших.

День 1637 Російська агресія - Day 1637 Russian aggression

Всесвітній день гуманітарної допомоги

Відзначається відповідно до рішення Генеральної Асамблеї ООН A / RES / 63 / 139.

Міжнародний день, присвячений вшануванню гуманітарних працівників, які ризикують своїм життям, надаючи допомогу людям, що стали жертвами природних катастроф, війн та інших криз.

Був заснований Генасамблеєю ООН 2008 року на честь пам’яті Серджіо Вієйра ді Мелло та 21 його колеги, які загинули під час бомбардування штаб-квартири ООН у Багдаді 19 серпня 2003 року. Метою цього дня є підвищення обізнаності про діяльність гуманітарних працівників та вшанування тих, хто загинув або постраждав під час виконання своїх обов’язків.

День пасічника

Відзначається щорічно відповідно до Указу Президента України від 15.08.1997 р. № 815/97.

Встановлено 1997 року указом Президента України на підтримку ініціативи Міністерства агропромислового комплексу України та Спілки пасічників України. Метою свята є привернення уваги до важливої ролі бджіл у природі та вшанування важкої праці пасічників.

Міжнародний день орангутанга

Присвячений підвищенню обізнаності про загрозу зникнення орангутангів та необхідність їх захисту. Орангутанги мешкають лише на островах Суматра та Борнео в Азії. Вони є одними з найближчих родичів людини серед приматів. На жаль, через вирубку лісів та браконьєрство їхня популяція значно скоротилася. Щороку знищується понад 3000 орангутангів.

Всесвітній день фотографії

Це міжнародне свято присвячене фотографії, її історії та фотографам. Дата свята обрана на честь події, що сталася 19 серпня 1839 року, коли французький уряд придбав патент на процес дагеротипії — першого фотографічного процесу, і оприлюднив його для світу безкоштовно. Дагеротипія була розроблена французькими винахідниками Луї Дагером і Жозефом Нісефором Ньєпсом 1837 року.

Міжнародний день банта

Ідея святкування цього дня виникла 2017 року завдяки компанії Claire’s, яка займається виробництвом різноманітних товарів для дівчат. Бант є символом жіночності, елегантності та стилю.

День поштової марки

Це свято присвячене колекціонуванню та вивченню поштових марок, а також популяризації поштового зв’язку. Філателія, як захоплення, охопила людей з різних країн у XX столітті. Колекціонери збирають не лише марки, але й конверти, поштові картки, штемпелі та інші знаки поштової оплати. В Україні філателія має свої традиції та стиль, зокрема, відомі тематичні добірки українських різдвяних поштових марок.

В Україні під час війни Укрпошта випустила патріотичні марки, які стали символами спротиву та підтримки Збройних Сил України. Ці марки, крім своєї поштової функції, виконують роль благодійних зборів, оскільки частину коштів було спрямовано на потреби військових і цивільних.

Народилися в цей день:

125 років від дня народження Марії Олександрівни Галич (1901-1974), української письменниці, прозаїка;

110 років від дня народження Андрія Герасимовича Лесника (1916-1994), українського металофізика;

80 років від дня народження Дмитра Георгійовича Киянченка (1946), українського художника;

75 років від дня народження Івана Платоновича Ковальчука (1951), українського вченого у сфері географії, геоекології, геоморфології, картографії та землевпорядкування;

30 років від дня народження Віталія Скакуна (1996-2022), військовослужбовця, учасника російсько-української війни, Героя України.

Ще цього дня:

1914 - Створено керівний орган Українських Січових Стрільців — Українську бойову управу;

1919 - 1-й корпус Української Галицької Армії під час наступу на Київ звільняє Бердичів;

1989 - Парафія святих Петра і Павла у Львові (настоятель — о. Володимир Ярема) першою в Українській РСР виходить з підпорядкування Російської Православної Церкви й оголошує себе частиною УАПЦ;

1989 - У Хмельницькому відкривають пам'ятний знак, що увічнює пам'ять жертв репресій 1930-1940-х і початку 1950-х років;

1991 - Леонід Кравчук, Голова Верховної Ради УРСР, о 16:00 год. у виступі на українському телебаченні закликає українських громадян зберігати спокій і наголошує, що надзвичайний стан Української РСР не стосується;

1992 - У Києві починає роботу I Всесвітній форум українців.

Церковне свято

День пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших

Він був римським воєначальником у IV столітті, під час правління імператора Максиміана. Він народився в Малій Вірменії і служив у війську в Сирії. Андрій був хоробрим військовим трибуном, який таємно вірив у Христа, хоча ще не був хрещений.

Під час війни з персами Андрій разом зі своїм невеликим загоном переміг ворога, закликавши на допомогу ім’я Ісуса Христа. Після цієї перемоги багато воїнів навернулися до християнства. Коли Андрій повернувся з походу, його та декількох воїнів-християн ув’язнили і жорстоко мучили. Імператор, боявся заворушень у війську, тому відпустив їх, але таємно наказав стратити.

Андрій разом зі своїми воїнами прийняв хрещення в місті Тарсі. Поблизу вірменського міста Мелітина їх зарубали мечами. Загинули тоді мученицькою смертю 2 тисячі 593 особи.

Раніше ми вже розповідали, яке сьогодні церковне свято

Іменини:

Андрій, Микола, Тимофій.

З прикмет цього дня:

Ясна й тепла погода — осінь буде сухою та теплою, а зима пізньою і м’якою; холодний ранок із туманом — до врожайного наступного року; дощить — осінь буде дощовою, а врожай наступного року — рясним; чисте безхмарне небо ввечері — до сухої осені та морозної зими; сонце встає у мареві чи червоному сяйві — на сильні вітри та негоду найближчими днями; теплий вітер із півдня — на затяжну й м’яку осінь; велика роса вранці — на гарний урожай зернових наступного року.

Віряни моляться святим про здоров'я, мир у родині та захист від ворогів.

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