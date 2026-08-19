Шмигаль обговорив із німецькими компаніями залучення обладнання для відновлення безпечного конфайнменту ЧАЕС

Перший віцепрем'єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль обговорив з делегацією представників німецьких компаній, що прибула в Україну разом з міністром довкілля, охорони природи та ядерної безпеки Німеччини Карстеном Шнайдером, можливості залучення резервного обладнання для відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС.

"Разом із представниками українських і німецьких енергетичних компаній скоординували наші спільні кроки для зміцнення енергетичної стійкості України та поглиблення стратегічного партнерства", – написав Шмигаль у Телеграм.

За його словами, йшлося про питання ядерної і радіаційної безпеки.

Шмигаль подякував Німеччині за увагу до відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС після російської атаки та висловив сподівання на подальше лідерство Німеччини, підтримку й експертну допомогу.

Окремо сторони обговорили можливості оперативного залучення обладнання для відновлення, зокрема зі складських резервів Німеччини.

Шмигаль висловив вдячність німецьким партнерам за готовність допомогти Україні з розвитком відновлюваної енергетики, впровадженням систем зберігання енергії, постачанням необхідного обладнання та навчанням українських фахівців.

"Бачимо значний потенціал й для розвитку B2B-партнерств між нашими компаніями. А також розглядаємо Німеччину та німецький бізнес як важливих партнерів у розвитку співпраці у сфері біометану та інтеграції українських виробників на європейський ринок", – заявив Шмигаль.

Перший віцепрем'єр-міністр подякував Німеччині за системну підтримку України.

ФРН вже передала Україні 348 гуманітарних вантажів – понад 3,6 тис. тонн критично важливого обладнання. Внесок країни до Фонду підтримки енергетики становить понад 500 млн євро, зазначив Шмигаль.

"Високо цінуємо цю допомогу та розраховуємо на поглиблення співпраці", – підкреслив Шмигаль.

Джерело: https://t.me/Denys_Smyhal/12962