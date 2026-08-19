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Одеський обласний ТЦК призначив службову перевірку через відео з військовим та підлітком

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Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП призначило службову перевірку після поширення в соцмережах відеозапису за участю особи у військовій формі та підлітка, повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Наразі з'ясовуються всі обставини події, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зафіксовані на відео.

В Одеському обласному ТЦК наголосили, що будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими.

У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення винних осіб притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством.

ТЦК закликав громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків і поширення неперевіреної інформації до завершення службової перевірки.

Джерело: https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid0c92W7FvaiM4ifpx2V6JfeHDyNnN4gY9EEfRW8DVVRAqKk5D1HVRZ1nSLD68EBHUzl

#тцк #одеса #підліток
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