Одеський обласний ТЦК призначив службову перевірку через відео з військовим та підлітком

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП призначило службову перевірку після поширення в соцмережах відеозапису за участю особи у військовій формі та підлітка, повідомляє Одеський обласний ТЦК та СП.

Наразі з'ясовуються всі обставини події, передумови конфлікту, а також встановлюються особи, зафіксовані на відео.

В Одеському обласному ТЦК наголосили, що будь-які прояви насильства, перевищення повноважень чи неналежної поведінки щодо громадян є неприпустимими.

У разі підтвердження вини та причетності військовослужбовців до правопорушення винних осіб притягнуть до відповідальності згідно з чинним законодавством.

ТЦК закликав громадськість та медіа утримуватися від передчасних висновків і поширення неперевіреної інформації до завершення службової перевірки.

Джерело: https://www.facebook.com/OOTCKSP/posts/pfbid0c92W7FvaiM4ifpx2V6JfeHDyNnN4gY9EEfRW8DVVRAqKk5D1HVRZ1nSLD68EBHUzl