Кулеба: Ідея провести вибори в Україні після війни ґрунтується на хибних припущеннях

Колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає хибною ідею провести вибори в Україні лише після завершення війни, оскільки вона ґрунтується на припущеннях, що війна скоро закінчиться, а післявоєнні вибори будуть більш цивілізованими, ніж вибори під час війни.

"Ідея про те, що вибори ми проведемо після війни, ґрунтується на двох гіпотезах. Перша гіпотеза полягає в тому, що війна скоро закінчиться. А друга полягає в тому, що вибори після війни будуть більш цивілізовані, ніж вибори під час війни. Я вважаю, що ці обидві гіпотези хибні", – заявив Кулеба.

За його словами, якщо війна триватиме довго, Україна має перебудувати політичну систему так само, як перебудувала економіку та побут в умовах війни.

"Ми не знаємо, коли вона закінчиться. А якщо вона ще три роки триватиме? Ми будемо жити в моделі, яка сформувалася в 2019 році, яка емоційно вже виснажена. У людей є запит на нових депутатів Верховної Ради", – зазначив він.

Кулеба вважає, що проведення виборів під час війни дозволило б структурувати та обмежити виборчу кампанію, визначити теми, які не мають ставати предметом дискусій, і досягти консенсусу еліт щодо необхідності спокійно пройти виборчий процес та перезавантажити ключові органи влади.

"Під час війни можна структурувати кампанію, обмежити її, якісь теми, які не можна дискутувати, якийсь підосягнути консенсусу еліт, що нам треба спокійно пройти виборчий процес, перезавантажити ключові органи влади", – сказав Кулеба.

Водночас він закликав не робити передчасних прогнозів щодо потенційних кандидатів на майбутніх виборах, зокрема не оцінювати зараз можливу конкуренцію між Михайлом Федоровим та Володимиром Зеленським.

"Я не вважаю, що є сенс зараз про це говорити, хто кому складе конкуренцію, бо ми не знаємо, в якому стані буде країна на момент, коли почнуться вибори. А може взагалі вигулькне ще якесь ім'я", – наголосив Кулеба.

Він нагадав, що ще два місяці тому Федорова не розглядали як кандидата, а під час президентських виборів 2014 року, за його словами, фаворитом зрештою став Петро Порошенко, хоча до виборів на нього не робили основної ставки.

"На момент, коли будуть оголошені вибори, ми можемо з вами бути взагалі в іншій історії", – заявив Кулеба.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8ReuN_x0EL0