Для призначення Свириденко очільницею "Нафтогазу" ще тривають перемовини з наглядовою радою – експерт

Київ. 18 серпня. ЕНЕРГОРЕФОРМА – Щодо призначення експрем'єрки України Юлії Свириденко очільницею НАК "Нафтогаз України", найімовірніше, ще тривають перемовини з незалежними членами наглядової ради компанії, яка й має повноваження призначати голову правління чи виконуючого його обов'язки, вважає координатор сектору "Енергетика та клімат" Ukraine Facility Platform та експерт у сфері корпоративного управління Олександр Візір.

"Думаю, затримка з призначенням пов'язана з тим, що ще йдуть перемовини з незалежними представниками наглядової ради "Нафтогазу", які хочуть розібратися в питанні", – сказав Візір в коментарі Енергореформі.

(Зокрема, 11 серпня народний депутат Олексій Гончаренко в своєму Телеграм повідомив, що Свириденко вже призначено очільницею "Нафтогазу" – ЕР).

За словами Візіра, сумнів у членів наглядової ради може викликати норма закону про запобігання корупції (ст. 26), яка передбачає заборону ексчиновникам протягом року обіймати керівні посади в компаніях, на діяльність яких вони раніше мали вплив.

"Посилання на ст. 26 резонне. Але в якості контраргумента будуть наводити те, що органом управління НАК є КМУ, тобто колегіальний орган, і не одна премєрка приймала рішення. Не знаю, як це буде сприйматися наглядовою рада", – пояснив Візір.

Він також звернув увагу, що незвичним для іноземних представників НР "Нафтогазу" може здатися призначення на таку посаду екскерівника уряду.

"У будь-якому разі наразі йдеться про призначення в.о. голови правління, а далі має бути оголошений конкурс", – наголосив Візір.

За інформацією іншого співрозмовника Енергореформи в сфері енергетики, "більше за призначення Свириденко, ніж проти" виступає голова наглядової ради Данкан Найтінгейл.

"Якщо він справді підтримує це призначення, то голосів за таке рішення НР, де 7 членів, уже достатньо, бо воно приймається простою більшістю, але не буде правильним ігнорувати інших незалежних членів НР. Це матиме негативний вплив на роботу", – вважає співрозмовник.

Щодо самої кандидатури Свириденко, то він звертає увагу на системні проблеми "Нафтогазу" (зокрема, спецобов'язки, борговий конфлікт з ТКЕ, робота в закритому ринку газу), які потрібно вирішувати в комплексі на рівні держави, і тут може знадобитися її досвід як прем'єра. Хоча джерело вказує, що це складні питання, які навряд чи вдасться вирішити швидко, тим паче в умовах війни.

"Думаю, найсильніша сторона Свириденко – це її зрозумілість для міжнародних партнерів, що дуже допоможе закрити питання фінансування газу та відновлення після російських атак. Врешті, це найнагальніші проблеми НАК", – акцентував співрозмовник.

Він додав, що з одного боку її призначення може виглядати як "вихідний бонус за прем'єрство", але з іншого – вона буде корисною компанії та в цілому Україні на міжнародній арені.

Зі свого боку ексчлен НКРЕКП Ольга Бабій в коментарі Енергореформі зазначила, що Юлія Свириденко "для "Нафтогазу" ідеальне рішення", але вказала, що не знає, чому її досі не призначають.

За її словами, закидати їй відсутність досвіду в енергетиці недоцільно. "Свириденко рік була прем'єркою. Вона знає про енергетику дуже багато", – вважає Бабій.

При цьому вона також наголосила, що найбільше значення для компанії зараз має те, чи вдасться їй знайти міжнародне фінансування на додаткові закупівлі газу, які через атаки РФ можуть знадобитися в опалювальний сезон.

"Зараз "Нафтогазу" треба гроші й людина, якій довіряють кредитори. Все інше не має значення. Це вона і є. Покажіть мені рівного їй, таких немає", – висловила думку ексчлен енергорегулятора.

Бабій також припускає відсутність конфлікту інтересів в значенні статті 26 закону про запобігання корупції.

"Треба подивитись на структуру впливу і взяти роз'яснення НАЗК. Але, припускаю, якщо рішення були колегіальні і не було прямих особистих рішень, то конфлікт інтересів може бути відсутній", – пояснила Бабій.

Ще один співрозмовник Енергореформи зауважив, що "до Свириденко немає питань по репутації" і вона не помічена в жодному корупційному скандалі.

"Те, що виникла затримка з призначенням, не означає, що від цієї ідеї відмовилися. Думаю, наглядова рада зробить це найближчими днями, може, тиждень-два ще треба. Тим паче, вигладає все так, що вона сама хоче обійняти цю посаду", – припустив співрозмовник Енергореформи.

Як повідомлялося, головою наглядової ради "Нафтогазу" є Данкан Найтінгейл, незалежними членами – Роберт Слешинський, Ерік Расмуссен, Тор Мартін Анфіннсен, представниками держави – Анна Артеменко, Костянтин Мар'євич та Олесій Соболев, призначений в НР кілька днів тому. Таким чином, НР "Нафтогазу" повністю сформовано.

Після відставки з посади прем'єрки Юлія Свириденко отримала пропозицію від президента України Володимира Зеленського стати послом України в США, але, за даними ЗМІ, відмовилася від неї. Тоді виникла ідея, щоб вона очолила НАК "Нафтогаз України".