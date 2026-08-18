Кулеба вважає, що Україні варто провести президентські та парламентські вибори під час війни

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що проведення виборів під час війни пов'язане з великими ризиками, однак їх непроведення несе ще більші ризики. Він виступає за проведення в Україні як президентських, так і парламентських виборів.

"Ні, я вважаю, що треба проводити і президентські, і парламентські вибори", – заявив він у інтерв'ю виданню Новини.Live, оприлюденому у вівторок ввечері.

За його словами, в його "ідеальній картинці світу" до завершення війни президентом залишається Володимир Зеленський, який переобирається на виборах, а в парламенті формується нова повноцінна коаліція.

"Президентська партія може бути одним з учасників, але не монобільшість. І ця коаліція бере відповідальність за країну, займається тим, що їй прописано в Конституції, президент займається тим, що йому прописано в Конституції з поправкою на воєнний стан. І таким чином ми з вами отримуємо, я це називаю, відновлення конституційного балансу в країні", – пояснив він.

Кулеба зазначив, що після завершення війни можна було б провести дострокові вибори, однак, на його думку, політична система не може тривалий час залишатися без оновлення.

"Нічого не є вічно. І настає момент, коли система починає деградувати. Не тому, що Петро поганий, Вася поганий, Олена погана. Просто система починає деградувати, бо вона пройшла свій пік, і починається її занепад", – сказав Кулеба.

Він наголосив, що Україна не може допустити занепаду політичної системи, оскільки вона є "каркасом нашого існування як держави і нашого спротиву".

За словами Кулеби, в історії є два механізми оновлення політичної системи – вибори або революція. Він зазначив, що як учасник двох революцій вважає їх необхідними, однак нових революцій Україні не потрібно.

"Ми маємо зупинитися. Ми маємо цей революційний ген спрямувати в конструктивне русло. Відповідно, залишаються вибори", – заявив він.

Кулеба вважає, що Україна має або перезавантажити інституції відповідно до очікувань громадян, привнісши в систему "нову енергію і нові ідеї", або продовжити стагнацію, яка, за його словами, безпосередньо впливає на ефективність країни у війні.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=8ReuN_x0EL0