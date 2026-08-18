Федоров заявив про системну кризу управління в Україні

В Україні існує системна криза управління, за якої стара система захищає себе, боїться змін, повільно ухвалює рішення та може винагороджувати лояльність замість результату, заявив ексміністр оборони Михайло Федоров.

"Питання в тому, що держава – це система, де повинні бути чіткі цілі, стратегія та ефективні команди", – сказав Федоров у зверненні.

За його словами, неефективні структури можуть роками зберігатися лише тому, що всі до них звикли.

Він також заявив, що управління парламентом має будуватися на програмі більшості, цінностях і принципах, а не на приватних інтересах в оборонній сфері, фармацевтиці, гральному бізнесі чи податковій сфері, та проілюстрував ці слова відеорядом із головою фракції "Слуги народу" Давидом Арахамією.

"Парламент – це серце української демократії, а не її гаманець. А війна такого не пробачає", – каже Федоров.

Він наголосив на необхідності принципу персональної відповідальності влади за результати роботи.

"Якщо ти отримав повноваження – відповідай за результат. Якщо отримав бюджет – покажи, що було зроблено. Якщо отримав посаду – поясни, яких результатів досяг", – наголосив Федоров.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=QGFTuUxZB54