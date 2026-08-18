Федоров закликав знайти механізм для проведення виборів в Україні в умовах тривалої війни

В Україні необхідно знайти законний, безпечний і реалістичний механізм для відновлення повноцінного демократичного процесу навіть за умов тривалої війни, заявив ексміністр оборони Михайло Федоров.

"Демократія не може бути заручницею Росії… Ми повинні знайти законний, безпечний і реалістичний механізм, який дасть змогу Україні відновити повноцінний демократичний процес навіть за умов тривалої війни. Це складно", – сказав він у зверненні.

За його словами, тривалість війни не повинна означати відмову від демократичних процесів, а Росія не може отримати можливість визначати, коли українці зможуть обирати свою владу.

Він наголосив, що для проведення виборів необхідно забезпечити право голосу військових, мільйонів українців за кордоном та людей у прифронтових регіонах, а також безпеку виборчого процесу, незалежність інституцій і довіру до результатів.

"Складність не означає неможливість. Україна вже багато разів робила те, що світ вважав неможливим. Ми можемо знайти рішення і в цій ситуації", – каже Федоров.

Він зазначив, що демократія є частиною того, за що Україна сьогодні воює, а вибори мають залишатися механізмом, за допомогою якого громадяни оцінюють роботу влади.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=QGFTuUxZB54