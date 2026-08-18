Народна депутатка Мар'яна Безугла повернулася до фракції "Слуга народу".

Про факт повернення 18 серпня до складу фракції інформує сайт Верховної Ради у вівторок.

Своє повернення до фракції Безугла пояснила бажанням створити спеціальну комісію з питань військової юстиції.

"Пояснювала, чому повернулася у "Слугу народу": аби створити спецкомісію з питань військової юстиції, яку не може очолювати позафракційний нардеп, а також мати стабільне право брати участь у всіх нарадах – не мовчати там, звісно", – написала вона у Фейсбуці.

Безугла не виключила, що її повернення до фракції може бути тимчасовим.

Як повідомлялося, Безугла вийшла з фракції 17 липня 2024 року й до 18 серпня 2026 року була позафракційною народною депутаткою.

Станом на 18 серпня у фракції "Слуга народу" – 229 депутатів.

Джерела: people.rada.gov.ua/body/view/mp-d217_1_skl9/card3#Text

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