Федоров: Корупція під час війни – це питання здатності України вижити і перемогти

Корупція під час війни є не лише фінансовою проблемою, а питанням здатності України вижити та перемогти, заявив колишній міністр оборони Михайло Федоров.

"Ми повинні говорити і про корупцію. Не тому, що це популярне слово. А тому, що під час війни корупція набуває зовсім іншого значення", – сказав Федоров у зверненні.

За його словами, вкрадені під час війни кошти можуть означати "дрон, який не купили", "боєприпас, який не доставили", "систему РЕБ, якої не було", "машину, яка не евакуювала пораненого" або "технологію, яку не запустили у виробництво".

"Тому корупція під час війни – це не просто фінансова проблема. Це питання нашої здатності вижити і перемогти", – наголосив Федоров.

Він заявив, що кожна гривня, яка мала працювати на оборону, повинна працювати на оборону, а не на приватну кишеню, політичний вплив, підтримання схем чи збереження посад.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=QGFTuUxZB54