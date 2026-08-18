Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів чотирьох країн і обговорив з ними розвиток торговельно-економічних відносин

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини та привітав їх із початком місії в Україні.

"Поінформував про дипломатичну роботу для наближення миру та важливість підтримки України на тлі посилення російських обстрілів і підготовки до зими", – йдеться в телеграм-каналі президента.

Як повідомляється, обговорили спільні пріоритети: розвиток торговельно-економічних відносин та окремих сфер співпраці – "все, що може зробити наші народи сильнішими".

"Вдячний усім партнерам, які дійсно допомагають Україні", – наголосив Зеленський.