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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів чотирьох країн і обговорив з ними розвиток торговельно-економічних відносин

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Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів чотирьох країн і обговорив з ними розвиток торговельно-економічних відносин
Фото: https://t.me/OP_UA

Президент України Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від новопризначених послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини та привітав їх із початком місії в Україні.

"Поінформував про дипломатичну роботу для наближення миру та важливість підтримки України на тлі посилення російських обстрілів і підготовки до зими", – йдеться в телеграм-каналі президента.

Як повідомляється, обговорили спільні пріоритети: розвиток торговельно-економічних відносин та окремих сфер співпраці – "все, що може зробити наші народи сильнішими".

"Вдячний усім партнерам, які дійсно допомагають Україні", – наголосив Зеленський.

 

#вірчі_грамоти #посли
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