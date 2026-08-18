США запровадили санкції проти голови МКС

Американська влада внесла до санкційних списків голову Міжнародного кримінального суду (МКС) Томоко Акане, про що повідомляється на сайті Мінфіну США.

Згідно з публікацією, ця юристка з Японії фігурує у списку SDN List, до якого входять фізичні особи, на яких поширюються американські обмежувальні заходи.

Раніше США запроваджували обмеження проти деяких суддів МКС.

У лютому 2025 року американський президент Дональд Трамп підписав указ, який запрваджує санкції проти МКС за дії проти США та їхніх союзників, зокрема Ізраїлю.

Згідно з Римським статутом, на основі якого засновано МКС, йому підсудні особи, які вчинили акти геноциду або військові злочини.

США не є стороною Римського статуту, у зв'язку з чим неодноразово заявляли про невизнання юрисдикції МКС над американськими громадянами.