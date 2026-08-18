"Київгума" вже завтра поновить роботу попри наслідки сьогоднішньої ворожої атаки

Частина приміщень ТОВ "Київгума" (Бровари Київської обл.) зазнала пошкоджень унаслідок сьогоднішньої ворожої атаки, працівники не постраждали завдяки завчасній евакуації, повідомила компанія у Facebook.

"Унаслідок сьогоднішньої атаки частина приміщень "Київгуми" зазнала пошкоджень. Критичних пошкоджень немає. Найважливіше – наші люди в безпеці. Завдяки завчасній евакуації ніхто з працівників не постраждав", – йдеться у дописі у вівторок.

Як зазначається, з міркувань безпеки виробництво тимчасово призупинили, але вже 19 серпня планується повернутися до штатного режиму роботи.

"Наразі оцінюємо наслідки та завдані збитки. Ситуація не вплинула на виконання наших замовлень і зобов'язань перед клієнтами та партнерами", – йдеться у повідомленні.

"Київгума" – лідер ринку України з виробництва виробів з гуми, латексу, ПВХ і силікону.

Виробляє понад 4 тис. найменувань продукції з гуми, латексу, силікону, ПВХ, ТЕП та пластмаси для всіх галузей промисловості. Продукція постачається в усі регіони України та понад 30 країн світу, зокрема у країни ЄС, Середньої Азії, Кавказу.

За даними ресурсу YouControl, "Київгума" 2025 року збільшила чистий прибуток на 15% порівняно з позаторішнім показником – до 515,4 млн грн, а чистий дохід зберегла практично на рівні 2024 року, перевищивши 2 млрд грн.