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ПриватБанк усунув технічний збій у роботі сервісів

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Державний ПриватБанк відновив повноцінну роботу сервісів після технічного збою, повідомила пресслужба фінустанови у Телеграмі.

"Сервіси ПриватБанку вже працюють у звичайному режимі. Технічний збій повністю усунено", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що оплата картками через POS-термінали та проведення платежів знову відбуваються без затримок.

ПриватБанк – найбільший державний банк України. Загальні активи фінустанови, за даними Нацбанку, на 1 липня 2026 року становили 972,6 млрд грн (22,8% від загального обсягу).

 

#приват #сервіси
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