Окупанти вдень запустили по Україні 76 "Шахедів", ввечері ще понад 20 – ПС ЗСУ

Російські окупанти запустили по України 76 реактивних БпЛА типу "Shahed" протягом денної пори (з 07.00 по 18.30) у вівторок, переважно по Київській області, понад 70 із них було збито, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Основний напрямок удару – Київщина! За попередніми даними, протиповітряною обороною вдалося збити та подавити понад 70 реактивних БпЛА противника. Втім, зафіксовано влучання БпЛА та падіння збитих на кількох локаціях. Інформація уточнюється", – повідомляється в телеграм-каналі ПС ЗСУ.

За їх інформацією, після 18.30 в повітряний простір України зайшло ще понад 20 реактивних БпЛА. Бойова робота з їх знищення триває.