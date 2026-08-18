Білошицький повідомив про запуск з 20 серпня 50 нових камер автофіксації порушень ПДР

50 нових комплексів автофіксації порушень правил дорожнього руху запрацюють з 20 серпня 2026 року на автомобільних дорогах України, після чого загальна кількість таких комплексів сягне 426, повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

"Закликаємо водіїв неухильно дотримуватися правил дорожнього руху та швидкісного режиму. Безпечна швидкість – це збережені життя", – написав Білошицький в Телеграм.

За його словами, сім нових комплексів запрацюють в місті Рівне, п'ять – в Житомирі, по два – в Чернівцях та Смілі Черкаської області, по одному в Стрию Львівської області та обласному центрі Миколаєві. Крім того, шість камер працюватимуть на автодорогах Київської області за межами населених пунктів, п'ять – у Рівненській області, чотири – в Закарпатській, по три – у Львівській та Волинській, по дві – у Дніпропетровській, Кіровоградській, Вінницькій та Черкаській, по одній – у Житомирській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Натомість один з комплексів автоматичної фіксації у місті Мукачево Закарпатської області відключено від системи, повідомив Білошицький.

Як повідомлялося, у понеділок президент України Володимир Зеленський анонсував засідання РНБО щодо ситуації на дорогах найближчим часом, на якому буде напрацьоване посилення відповідальності за системне порушення правил дорожнього руху.

"Треба посилювати відповідальність тих, хто систематично порушує правила на дорозі та зневажає життя. І потрібні не косметичні зміни до правил і відповідальності, а дієві кроки. Я розраховую, що секретар РНБО залучить і парламентарів, і громадські організації, і всі необхідні державні інституції, щоб підготувати відповідні зміни", – сказав він.