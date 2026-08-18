Одна з ТЕС ДТЕК після обстрілу РФ зупинила роботу

Росія обстріляла ТЕС ДТЕК, внаслідок чого станція зазнала значних руйнувань та припинила генерацію електроенергії, повідомив енергохолдинг.

"Сьогодні, 18 серпня, ворог масовано атакував одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго (…). Через обстріл станція була змушена повністю припинити генерацію електроенергії", – йдеться в повідомленні ДТЕК у Facebook у вівторок.

Зазначається, що за попередньою інформацією, внаслідок атаки ніхто зі співробітників не постраждав, але обладнання станції зазнало суттєвих руйнувань.

ДТЕК вказав, що після завершення атаки енергетики оперативно розпочнуть роботи з ліквідації наслідків обстрілу, синхронізуючи свої дії з НЕК "Укренерго" для підтримки надійнішої роботи української енергосистеми.

За даними ДТЕК, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 230 атак на теплоелектростанції компанії. Попередня атака на ТЕС компанії відбулася 12 червня. Крім того, напередодні, 17 серпня, ворог атакував одне з підприємств ДТЕК Енерго – шахту на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинув працівник підприємства, ще один був поранений.