Пожежа на складах в Броварському районі почалась внаслідок удару дрона – ДСНС

Ліквідація пожежі у складській будівлі в Броварському районі Київської області, що виникла вдень у вівторок внаслідок удару БпЛА російських окупантів, наразі триває, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Через загрозу повторних атак рятувальникам доводиться відходити на безпечну відстань, однак щойно це стає можливим, вони повертаються до роботи", – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що надзвичайники працюють на місцях загорянь трав'яного настилу у Броварському та Вишгородському районах, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА.