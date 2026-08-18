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Пожежа на складах в Броварському районі почалась внаслідок удару дрона – ДСНС

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Пожежа на складах в Броварському районі почалась внаслідок удару дрона – ДСНС
Фото: https://t.me/dsns_telegram

Ліквідація пожежі у складській будівлі в Броварському районі Київської області, що виникла вдень у вівторок внаслідок удару БпЛА російських окупантів, наразі триває, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"Через загрозу повторних атак рятувальникам доводиться відходити на безпечну відстань, однак щойно це стає можливим, вони повертаються до роботи", – йдеться в повідомленні.

Окрім цього, повідомляється, що надзвичайники працюють на місцях загорянь трав'яного настилу у Броварському та Вишгородському районах, що виникли внаслідок падіння уламків БпЛА.

 

#пожежа #броварський #обстріл
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