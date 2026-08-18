МАГАТЕ стверджує, що на автобусній зупинці для працівників ЗАЕС вибухнув дрон і є загиблий

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявляє про вибух дрона на автобусній зупинці, яку використовують співробітники, які прямують до Запорізької атомної електростанції в окупованому місті Енергодар Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула та 15 постраждали, пославшись на інформацію незаконно призначеного окупантами "генерального директора" ЗАЕС.

"Директор ЗАЕС повідомив групу МАГАТЕ, що вибух спричинив 16 жертв серед співробітників та підрядників, включно з однією смертю та трьома серйозними травмами, описавши це як найгіршу подію, з якою зіткнулася електростанція. МАГАТЕ також повідомили про атаки в промисловій зоні ЗАЕС. Не повідомлялося про жодних пошкоджень ядерної безпеки чи охорони", – йдеться в повідомленні агентства в соцмережі Х.

В повідомленні стверджується, що вибух нібито мав місце приблизно о 6:00 у вівторок.

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі у зв'язку з цим закликав військових командирів "негайно припинити ці неприйнятні дії, які становлять величезні ризики для ядерної безпеки й охорони під час конфлікту", не назвавши відповідальних за них.

У липні пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що український персонал ЗАЕС відмовився виконувати наказ нелегітимного керівництва станції щодо запуску блоку №4 станції. "Персонал станції категорично відмовляється виконувати злочинний наказ, який є прямим порушенням ліцензії на експлуатацію, виданої Державною інспекцією ядерного регулювання України", – наголошувалося в повідомленні.

За даними НАЕК, через постійний фізичний і психологічний тиск окупантів не менше 30 осіб ліцензованого персоналу ЗАЕС залишили Енергодар і виїхали на підконтрольну уряду України територію.

"Оперативний персонал, який завезли з РФ, абсолютно некомпетентний і не має відповідного досвіду. Юрій Черничук (незаконно призначений російською владою "генеральний директор" ЗАЕС – ІФ-У) намагається вийти зі становища і долучити до роботи станції тих українських працівників, які ще раніше відмовилися підписати фейкові контракти з "Росатомом", та яким було заблоковано доступ на станцію", – уточнили в компанії.