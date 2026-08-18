Хмара до голосування на посаду глави Міноборони буде цивільним – зустріч з депутатами

Кандидат на пост глави Міноборони Євгеній Хмара звільниться з військової служби до моменту голосування у залі Верховної Ради, повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

"У нас зараз відбувається зустріч з кандидатами на посади міністра оборони та міністра закордонних справ. Євген Хмара на моє запитання підтвердив, що до голосування за його кандидатуру на посаду міністра оборони він буде вже цивільною особою", – написав депутат на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Його звільнення з військової служби відбувається відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" (стаття 26), а саме у зв'язку з проведенням організаційних заходів для осіб вищого офіцерського складу", – йдеться у дописі.

Як зазначив Железняк, Хмара підтвердив, що всі необхідні документи вже підписані.

"Тобто станом на зараз він військовий, але це дуже скоро зміниться", – стверджує нардеп.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не було призначено міністра закордонних справ та міністра оборони.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.