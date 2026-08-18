Бутенко: під час вступної кампанії-2026 не спостерігається аномальної кількості чоловіків 25+

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що під час цьогорічної вступної кампанії у заклади вищої освіти не спостерігається аномальної кількості чоловіків-вступників мобілізаційного віку.

"Зараз відбувається вступна кампанія, і ми не бачимо якогось аномального спалаху 25+, називаємо так. Чи є там особи, які здобувають освіту, подалися до здобуття бакалаврського рівня, магістерського, чи доктора філософії в 25+, так, є. Але всі вони склали в НМТ, мають відповідні критерії до вступу і вступають в межах чинного законодавства", – сказав Бутенко журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання про масштаб проблеми з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації.

Він наголосив, що для міністерства важливо, щоб вища освіта не була місцем відсижування і переховування від служби в Збройних силах.

"З цим дійсно є проблеми, коли використовуються законні права з іншою метою. Мета перебування особи в університеті – навчатися. Тому ми десь будемо посилювати контроль, щоб це було реальне навчання, а не фіктивне", – наголосив міністр.

Як повідомлялося, заступник міністра освіти і науки Микола Трофименко заявляв, що кількість вступників чоловічої статі у віці старше 25 років на всіх освітніх рівнях у 2025 році скоротилася більш ніж вдвічі, порівняно з 2024 роком.

В червні тодішній міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що ситуація з використанням вищої освіти для ухилення від мобілізації уже декілька років не є критичною.

В свою чергу, Андрій Бутенко на посаді голови Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) на початку літа констатував, що проблема з перекосом кількості чоловіків 25+ в закладах вищої освіти в Україні майже вирішена, зберігається диспропорція на освітньо-науковому рівні.