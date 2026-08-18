Коновалова: Сьогодні набагато більше народжується дітей з ООП, ніж до повномасштабної війни

Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова заявляє, що сьогодні в Україні на фоні загального спаду народжуваності набагато більше народжується дітей з особливими освітніми потребами (ООП), ніж до повномасштабної війни.

"Сьогодні набагато більше дітей з особливими освітніми потребами народжується, ніж ще до повномасштабної війни, в контексті того, що загальна народжуваність падає", – сказала Коновалова журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві.

За її словами, тому педагогам дійсно потрібна підтримка у тому, як працювати з дітьми з особливими освітніми потребами і підготувати їх до подальшого освітнього шляху в школі і далі.

Вона наголосила, що через це в Міносвіти має фокус на інклюзивну освіту.