У дворі житлового будинку у Дніпровському районі Києва впали уламки БпЛА – Кличко

В Дніпровському районі, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає, повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграмі у вівторок.
Він також додав: "На столицю ще летять БпЛА".
Крім того, столична влада повідомила про зміни в роботі метрополітену:
Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється:
– у напрямку центру від ст. м. "Академмістечко" до ст. м. "Театральна";
– у напрямку виїзду з міста від ст. м. "Арсенальна" до ст. м. "Академмістечко".
Рух поїздів "зеленою" лінією здійснюється між станціями "Сирець" – "Звіринецька" й "Осокорки" – "Червоний хутір".