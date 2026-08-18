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У дворі житлового будинку у Дніпровському районі Києва впали уламки БпЛА – Кличко

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У дворі житлового будинку у Дніпровському районі Києва впали уламки БпЛА – Кличко

В Дніпровському районі, у дворі п'ятиповерхового житлового будинку впали уламки ворожого БпЛА. Загоряння немає, повідомив мер столиці Віталій Кличко у телеграмі у вівторок.

Він також додав: "На столицю ще летять БпЛА".

Крім того, столична влада повідомила про зміни в роботі метрополітену:

Рух поїздів "червоною" лінією здійснюється:

– у напрямку центру від ст. м. "Академмістечко" до ст. м. "Театральна";

– у напрямку виїзду з міста від ст. м. "Арсенальна" до ст. м. "Академмістечко".

Рух поїздів "зеленою" лінією здійснюється між станціями "Сирець" – "Звіринецька" й "Осокорки" – "Червоний хутір". 

 

 

#київ #обстріл
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