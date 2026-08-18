Бутенко: є розрив між сучасною педагогічною освітою і тим, що відбувається в школі

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє про розрив між педагогічною освітою в університетах України і потребами закладів загальної середньої освіти.

"Сьогодні на "Серпневій" конференції я наполіг на запрошені 30 ректорів університетів, в яких найбільша кількість підготовки педагогічних спеціальностей. Бо ви розумієте, що не так багато залишилось університетів, які мають в своїй назві педагогічний, але педагогів готує багато. Є розрив між розумінням сучасної педагогічної освіти і тим, що відбувається в школі", – сказав Бутенко журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві.

Міністр зазначив, що коли молодий фахівець приходить в школу, він не часто не розуміє багато нюансів і нововведень.

Також він анонсував, що проведе окрему раду з університетами, які готують педагогів.

"Нам потрібно чітке розуміння потреби школи, щоб вчитель готувався не так, як звикли, а так, як потрібно зараз, щоб він міг прийти і почати працювати", – наголосив Бутенко.