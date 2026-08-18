Дитсадки не широко користуються можливістю надавати платні послуги – заступниця міністра освіти

Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова заявляє, що закон дозволяє закладам дошкільної освіти надавати додаткові платні послуги за кошти батьків, але цією можливістю не широко користуються через недостатню автономію і спроможності керівників.

"На сьогодні закон про дошкільну освіту надає можливість надавати додаткові платні послуги за кошти батьків. Дуже важливо – це платні послуги не замість освітньої програми. Тобто, якщо ви обираєте не йти на французьку мову або айкідо, то дитина не залишається без нагляду, а залишається в групі зі своїм педагогом", – сказала Коновалова журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві, відповідаючи на питання, наскільки платні освітні послуги можуть допомогти дитсадкам отримувати більше ресурсів на підвищення зарплат вихователям.

Вона зауважила, що це дійсно є можливістю, але нею ще не широко користуються заклади, зокрема через те, що немає достатньої спроможності у керівників і багато закладів не мають фінансової автономії для того, щоб організувати такі послуги.

"Тому це теж фокус реформи: зробити заклади автономними, підвищити спроможність керівників ці послуги впроваджувати. Але знов таки наголошую: це виключно додаткові послуги, а дошкільна освіта залишаються і буде залишатись безкоштовно для кожної дитини", – заявила Коновалова.