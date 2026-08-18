Бутенко про енергостійкість освіти: Деякі університети вже можуть навіть віддавати генерацію

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що деякі університети в Україні досягли такого рівня енергонезалежності, що можуть навіть віддавати генерацію і утримувати сусідні райони.

"Посилюємо енергетичну стійкість системи – генератори, сонячні панелі, накопичувачі енергії. Мені так приємно, що деякі університети в Україні, у них більші площі дахів, вже можуть навіть віддавати генерацію і утримувати сусідні райони. Це також показник", – сказав він на всеукраїнській конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві.

Також за словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, близько 19,5 тис. закладів дошкільної та загальної середньої освіти вже забезпечені генераторами, сонячними панелями або накопичувачами енергії.

Він додав, що ще 220 закладів цього року отримають додаткові рішення для роботи під час відключень електроенергії.

"Повітряні тривоги, обстріли чи відключення електроенергії не повинні позбавляти дитину можливості навчання", – наголосив прем'єр.