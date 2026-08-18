Заступниця міністра освіти: Дистанційна дошкільна освіта краще, ніж ніякої

Заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова вважає, що доцільно зберігати дистанційні заклади дошкільної освіти поки на них є запит.

"Я думаю, що поки в нас є діти, які готові отримувати послуги в дистанційному форматі, доцільно зберігати ці заклади", – сказала Коновалова журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання, наскільки довго буде доцільно зберігати дошкільні заклади в громадах, які окуповані, в дистанційному форматі.

Вона зауважила, що дистанційна освіта в дошкільній освіті не замінює очне, але це краще, ніж відсутність освіти.

Як повідомлялося, в квітні заступниця міністра освіти і науки Анастасія Коновалова заявила, що в більшості громад України черг в дитячі садочки немає, виключеннями є міста-сателіти Києва і міст-мільйонників.