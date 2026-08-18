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Найзатребуванішими спеціальностями є машинобудування, електроінженерія, авіаційна і ракетокосмічна техніка – Міносвіти

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Найзатребуванішими спеціальностями є машинобудування, електроінженерія, авіаційна і ракетокосмічна техніка – Міносвіти
Фото: Єгор Шуміхін

Найзатребуванішими спеціальностями на ринку праці є машинобудування, електрична інженерія, авіаційна і ракетокосмічна техніка, повідомив заступник міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

"На тому, що називається найзатребуванішим, студентів очевидно не вистачає, тому вони є найбільш потрібними нам зараз. Якщо казати про спеціальність, то це точно буде машинобудування, електрична інженерія, такі вузькі спеціальності, як авіаційна, ракетокосмічна техніка теж дуже важливі зараз", – сказав Завгородній журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання про затребувані спеціальності з точки зору ринку праці. 

Також, за його словами, затребуваними є багато інших технічних спеціальностей, пов'язаних з промисловістю, енергетикою і будівництвом.

"Якщо казати про професії, то дуже важливим для нас є навчання верстатників широкого профілю, операторів верстатів з числовим програмним керуванням. Це широко використовується в промисловості зараз, особливо в оборонній промисловості. Але так само важливими є будівельні професії, звісно, професія електромонтерів, електриків і багато інших", – додав заступник міністра.

Як повідомлялося, міністр освіти і науки України Андрій Бутенко вважає, що теперішня картина вищої освіти не відповідає потребам країни, треба популяризувати математичну і технологічну освіту.

#спеціальності #затребуваність
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