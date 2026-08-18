Теперішня картина вищої освіти не відповідає потребам країни – Бутенко

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко вважає, що теперішня картина вищої освіти не відповідає потребам країни, треба популяризувати математичну і технологічну освіту.

"На мій суб'єктивний погляд, теперішня картина вищої освіти не відповідає потребам. Це погано, з моєї точки зору, але ми не переходимо на якісь адміністративні методи. Ми – не Росія, у нас вільна система освіти. Кожен здобувач має вільне право обрати той напрямок і ту траєкторію, по якій він рухається. І це принципово, ми тим відрізняємося від диктаторських режимів", – сказав він журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання, наскільки сьогодні вища освіта відповідає вимогам економіки країни у воєнному стані.

Він звернув увагу, що в поточному році понад 100 тис. здобувачів вступили на менеджмент, що в 5 разів більше, ніж весь природничий блок, який для країни надзвичайно важливий.

Міністр наголосив, що потрібно просувати і популяризувати необхідність практичної, математичної і технологічної освіти.

Зі свого боку прем'єр-міністр України Сергій Корецький на конференції заявив, що в період війни і відбудови в післявоєнний час Україні вкрай потрібні інженерно-технічні фахові спеціалісти.

"Статистика вступу у вищі навчальні заклади цьогоріч показує, що на професійно-технічні спеціальності поступило майже в п'ять разів менше, ніж на спеціальність "менеджер". Безумовно, потрібні всі спеціальності, всі науки, але для стійкості держави в період війни, а особливо для відбудови в післявоєнний час, Україні вкрай потрібні інженерно-технічні фахові спеціалісти", – сказав Корецький.

Він наголосив, що на це Міністерство освіти буде звертати велику увагу в своїй діяльності.

"Фінтех, інновації, все те, що сьогодні змінило хід війни, в тому числі, те, що дає Україні стійкість і великий фундамент для майбутньої перемоги. Вся ця технологічність і інновації повинні бути вдосконалені і започатковані з перших днів освітньої програми", – додав прем'єр.

Як повідомлялося, найпопулярнішими спеціальностями серед вступників у 2026 році стали менеджмент, психологія і філологія.