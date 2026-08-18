Бутенко: Математика повинна залишатися обов'язковим предметом на НМТ

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко вважає, що математика має залишатися обов'язковим предметом у національному мультипредметному тесті (НМТ), а дискусія може йти лише про обсяг і складність.

"Це надзвичайно важливе запитання. Ви бачите, воно збурило суспільство, по ньому йде дискусія. Особисто моє переконання, що математика повинна залишатися частиною єдиного тесту. Можемо дискутувати про її обсяг у формуванні єдиної оцінки. Ми можемо дискутувати про складність завдань, про верифікацію цих завдань. Але мені наразі здається, що це є невід'ємною частиною національного мультипредметного тесту", – сказав Бутенко журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві.

Він також зазначив, що отримав завдання від президента про перегляд форми НМТ, про її більшу гнучкість, і про те, щоб зменшити стрес для дітей, передбачити можливість перездачі.

"Тому ми будемо дуже щільно працювати з колегами, щоб знайти варіанти, щоб виконати і доручення президента, і зробити НМТ ефективним і менш стресовим для наших здобувачів", – зазначив міністр.

Як повідомлялося, на початку червня, на тлі суспільних дискусій про НМТ, голова підкомітету з питань вищої освіти Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із 50 депутатами зареєстрували законопроєкт (№15254-1) щодо зменшення в 2027 році кількості предметів НМТ і встановлення, що математика буде не обов'язковим, а вибірковим предметом.

Колишні міністр освіти і науки Оксен Лісовий і експрем'єрка Юлія Свириденко виступали проти такої депутатської ініціативи.

Після призначення міністром освіти Андрій Бутинко заявив, що НМТ повинно бути оптимізовано із урахуванням сучасних воєнних реалій.

Пізніше він обговорив з головою Верховної Ради Русланом Стефанчук удосконалення системи НМТ, зокрема проведення двох окремих сесій і можливості запровадження зимової сесії НМТ.

На початку серпня президент України Володимир Зеленський заявив, що уряд працює над зміною правил складання НМТ в 2027 році.