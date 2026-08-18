Драфт законопроєкту щодо зміни системи зарплат педагогів буде напрацьовано за пів року – Бутенко

Міністр освіти і науки України Андрій Бутенко заявляє, що драфт законопроєкту щодо зміни системи формування та збільшення заробітних плат педагогічних працівників буде напрацьовано за пів року, а також розраховує, що обійдеться без збільшення тижневого навантаження вчителів.

"Ми будемо проводити відповідні консультації, розмови з профспілками. Я не був в переговорному треку, коли були попередні законопроекти. Мені важко їх коментувати, хоча про ті, про які ви кажете, і ще про декілька інших я знаю в цілому. Але, як то кажуть, кожне питання потрібно розглядати в деталях, а не в загальних, широких підходах", – сказав Бутенко журналістам у рамках всеукраїнської конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" про терміни внесення і формат зміни системи формування та збільшення заробітних плат педпрацівників.

Зокрема, агентство запитувало, чи буде Міносвіти в майбутній реформі застосовувати такі підходи, як: збільшення тижневого навантаження вчителів з 18 до 22 годин; переведення з безстрокових контрактів на строкові; змінювати структуру надбавок.

Щодо надбавок, міністр зазначив, що на сьогодні їх близько 80 різних типів, частина з них базова і має очевидний сенс – це надбавка за престижність, за класне керівництво, за перевірку письмових робіт, але є і менш ефективні і зрозумілі.

"Я все-таки піднімав би питання про їх оптимізацію. Щоб вони були зрозумілі в формуванні заробітної плати", – додав він.

Щодо зміни підходів до оплати праці педагогів Бутенко зазначив, що є різні моделі.

"Це і зміна самого принципу нарахування заробітної плати, відходу від тарифної сітки. Так і є такий підхід, про який ви згадували опосередковано, проти якого протестують профспілки – перерахунок заробітної плати на вантаження з 18 до 22-24 годин. Я все-таки сподіваюся, що в нас є напрацювання і моделі, які дозволять нам, не перерозподіляючи об'єми навантаження, запропонувати уряду таке рішення", – заявив міністр.

На запитання, коли реформа може бути внесена на розгляд Верховної Ради, Бутенко зазначив, що так як це законопроєкт не лише Міносвіти, а він має бути погоджений, зокрема, з Міністерством фінансів, точно сказати важко.

"Будемо працювати максимально швидко, тому що для нас важливо не просто подати законопроект, а щоб він був працездатний і міг бути прийнятим парламентом, і щоб під нього було відповідне фінансування. Думаю, що десь за пів року напрацюємо драфт, який дозволить нам почати консультації", – дода він.

Як повідомлялося, Програма діяльності уряду на 2026-2027 роки передбачає для Міністерства освіти і науки завдання подати до Верховної Ради України законопроєкт щодо перегляду системи формування та збільшення заробітних плат педагогічних працівників.

В грудні 2025 року у Міносвіти розповіли, які чотири моделі оплати праці педагогів на сьогодні розробило відомство для подальшого обговорення із зацікавленими сторонами. Зокрема, моделі передбачають: збільшення навантаження; відсутність збільшення навантаження; пропорційне підвищення зарплат для різних категорій вчительства; непропорційне підвищення з акцентом на молодого вчителя для стимулювання входу у професію.

В січні в Міносвіти, за попереднього міністра заявили, що нова модель оплати праці педагогічних і науково-педагогічних працівників має запрацювати з 1 вересня 2026 року.

При обговоренні реформи стстеми оплати праці педагогів у 2025 році, Профспілка працівників освіти і науки України підтримала збільшення окладу до трьох мінімальних зарплат, але вважає, що збільшення педагогічного навантаження з 18 до 22 годин, яке розглядають у владі, загрожує звільненню понад 70 тис. учителів. Також в профспілці не розуміють і не підтримують необхідність переведення педагогів із безстрокових на строкові трудові договори. Крім того, профспілка виступає проти запровадження фонду мотиваційних надбавок, що складає лише 5% від фонду зарплат і скасування доплат за класне керівництво, перевірку письмових робіт, завідування навчальними кабінетами.

З 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%. З вересня має відбутися підвищення ще на 20%.