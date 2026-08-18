Корецький: Важливо не втрачати освітній контакт з дітьми за кордоном

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє про необхідність тримати освітній зв'язок з українськими дітьми, які через війну виїхали за кордон.

"Ми хочемо, щоб українські діти навчалися вдома, отримували якісну освіту, розвивали свої здібності і могли обирати власний шлях, щоб молоді люди бачили своє життя в Україні, навіть ті, хто сьогодні тимчасово знаходиться не в Україні. Здобували професію, будували кар'єру, створювали власну справу. Вкрай важливо не втрачати контакт, освітній контакт, зокрема, з тими дітьми, хто виїхали через війну за межі території України", – сказав Корецький на всеукраїнській конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві.

Він зазначив, що діти за кордоном починають ходити в місцеві школи і гуртки, виступати за закордонні спортивні збірні.

"На жаль, так, це правда, але наша чітка задача – не втратити цей контакт з українцями і з дітьми, які за кордоном. І саме ця нитка, цей зв'язок тримає людей, тримає в них українськість, і рано чи пізно вони повернуться додому", – наголосив прем'єр.