Корецький: Совкові стереотипи "всім по чуть-чуть" не працюють, треба популяризовувати підприємництво і успіх

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький вважає, що популяризація підприємництва і власної справи має відбуватися з самого першого дня освіти дитини.

"Освіта має давати дитині знання та навички, з якими можна знайти власний шлях, опанувати актуальну професію, знайти роботу або започаткувати власну справу. На цьому хочу наголосити – популяризація підприємництва, популяризація власної справи – це велика задача для нас всіх", – сказав Корецький на всеукраїнській конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок в Києві.

Він додав, що у великих розвинутих країнах малий та середній бізнес складає від 50% до 70% ВВП, а в Україні цей показних суттєво нижчий

"Ми маємо зробити максимум зусиль, щоб ця популяризація відбувалася з самого першого дня освіти дитини. І успіх підприємництва має бути популяризовано. Це фундамент стійкості розвитку держави в довгостроковій перспективі. Тому що, якщо чесно, то совкові радянські стереотипи "всім рівно по чуть-чуть" не працюють. Популяризація підприємництва, популяризація успішних людей, які зробили себе, які змогли досягнути успіху, це надважливе завдання для довгострокової перспективи і стійкості нашої держави в економічному сенсі, зокрема", – додав Корецький.