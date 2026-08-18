Корецький: З вересня молоді вчителі отримуватимуть до 17,7 тис. грн, а досвідчені – до 28,5 тис. грн

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький заявляє, що доведення заробітної плат вчителів до ринкового і європейського рівнів є поступовим процесом.

"Наш перший і безумовний пріоритет – підтримка педагогів. Якісна освіта починається з учителя. Професія педагога має бути гідно оплачуваною, престижною та конкурентною", – сказав Корецький на всеукраїнській конференції "Серпнева-2026 – Освіта справа кожного" у вівторок у Києві.

Він нагадав, що з січня заробітна оплата педагогів зросла на 30% і з першого вересня зросте ще на 20%.

За його словами, доведення зарплат вчителів до ринкового і до європейського рівнів – це поступовий процес.

Прем'єр повідомив, що після підвищення, молоді вчителі орієнтовно отримуватимуть від 12,8 до 17,7 тис. грн на руки, а досвідчені – від 16,9 до 28,5 тис. грн на місяць.

Він зауважив, що конкретний розмір безумовно залежить від стажу, кваліфікації та навантаження.

Як повідомлялося, з 1 січня 2026 року вчителі всіх спеціальностей, вихователі, асистенти вихователів, педагоги-організатори, практичні психологи, педагоги позашкільної освіти та інші педагогічні працівники закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійної освіти отримали підвищення заробітної плати на 30%. З вересня має відбутися підвищення ще на 20%.