Керівниця УІК: Україні потрібно негайно спрямувати 1-1,5 млрд грн на відновлення книжкової галузі

Керівниця Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявляє, що РФ прицільно знищує книжкову інфраструктуру України, і закликає державу негайно спрямувати 1-1,5 млрд грн на відновлення галузі.

"Від початку війни росія прицільно знищує нашу книжкову сферу, б'є по видавництвах, друкарнях, складських приміщеннях і бібліотеках", – написала Коваль у Facebook.

За її оцінкою, точна кількість втрачених книжок поки невідома, але, ймовірно, йдеться про 8-12 млн примірників. На їх повторний друк, за умови збереження прав і макетів, знадобиться 1-1,5 млрд грн. Загальні збитки та потреби на відновлення зруйнованої книжкової інфраструктури, за її словами, вимірюються мільярдами гривень.

"Росія б'є по книжковій інфраструктурі не просто так. Там добре розуміють, що в книжках опора і сила кожної нації, місце збереження колективної пам'яті, джерело творення і підтримки національної самоідентифікації, витривалості, сили духу, здатності до консолідації, спротиву, виживання і відродження", – зазначила вона.

Коваль вважає, що кошти необхідно швидко спрямувати в книжкову екосистему, насамперед через закупівлю книжок для оновлення фондів публічних бібліотек. За її словами, після списання близько 40 млн застарілих книжок російською мовою загальний фонд публічних бібліотек скоротився до 110 млн примірників, при цьому 40-50% фонду все ще має російське походження.

"Спочатку стабілізувати фінансовий кровообіг, а потім реформувати і покращувати", – наголосила керівниця УІК.

Серед інших заходів Коваль пропонує розширити програму "єКнига" на батьків новонароджених, яких, за її даними, близько 160 тис. осіб, а згодом – на інші вікові категорії дітей і дорослих до 25 років. Вона також закликає зняти заборону на субсидії книгарням до завершення воєнного стану та збільшити національний кешбек на книжки з нинішніх 15% до 30-50%.

За її словами, Міністерство культури України шукає шляхи відновлення програми поповнення фондів публічних бібліотек, прагне розпочати виплату субсидій книгарням через УІК та має намір поширити державну ініціативу "Тисячовесна" на книжкову сферу у 2027 році.

Міністерство освіти, за словами Коваль, працює над реновацією та поповненням фондів шкільних бібліотек, однак запуск відповідної програми, запланований на цей рік, перенесено на наступний, і його варто пришвидшити.

"Десь треба знайти ці 1-1,5 млрд негайно, щоб більшість видавців і книгарів, яких ми знаємо і любимо, дожили до Тисячовесни", – заявила Коваль.