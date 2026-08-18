Трамп опублікував карту, на якій Ормузька протока позначена як нова територія США

Президент США Дональд Трамп опублікував у вівторок у соцмережі Truth Social географічну карту, на якій Ормузька протока позначена американською територією.

На карті протоку обведено в коло. Вгорі зображення видно напис "Нова територія США".

Видання The Hill назвало цю публікацію "можливою спробою посилити свої заклики до анексії цієї водної артерії".

Трамп останніми днями регулярно заявляє, що американські військові завдяки морській блокаді Ірану де-факто контролюють Ормузьку протоку. Також він кілька разів висловлював намір оголосити цю стратегічно важливу протоку "територією США".

Іранська влада, зі свого боку, періодично наголошує, що протока залишається під контролем Ірану.

Це не перший випадок за час його другого президентського терміну, коли Трамп так чи інакше висловлює намір розширити територію США. Наприклад, узимку 2026 року, невдовзі після захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро, Трамп називав себе "в.о. президента Венесуели". Також він заявляв, що хотів би бачити Канаду у складі своєї країни, однак ця ідея не сподобалася ні жителям, ні владі Канади. Заявляв Трамп і про бажання взяти під контроль Гренландію: він мотивував це міркуваннями національної безпеки. Зрештою генсек НАТО Марк Рютте переконав Трампа шукати інші, компромісні, варіанти вирішення пов'язаних із Гренландією питань.

Раніше цього року президент США погрожував захопленням частини території Ірану: він говорив про можливу операцію із взяття під контроль розташованого в Перській затоці острова Харк. Цей острів має важливе значення для Ірану, оскільки на ньому розташований великий нафтовий термінал.

Джерело: https://thehill.com/homenews/administration/6034751-trump-posts-map-labeling-strait-of-hormuz-as-us-territory/