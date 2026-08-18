Глава МВС: розраховуємо на підтримку Ради у посиленні відповідальності за порушення ПДР, на дороги повернуться патрульні "Фантоми"

Міністерство внутрішніх справ України визначилося з посиленням відповідальності за порушення правил безпеки на дорогах, активізує співпрацю з народними депутатами і розраховує на підтримку Верховної Ради, а нові камери відеофіксації ПДР заявляться на дорогах України вже на цьому тижні, повідомив міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський.

"Протидія систематичним порушенням ПДР задля безпеки на дорогах. Сьогодні визначили конкретні пропозиції на РНБО", – написав міністр в телеграм-каналі у вівторок.

Він поінформував, що провів нараду за участі заступників міністра, тимчасового виконувача обов'язків Голови Національної поліції України, керівництва Національної поліції та Департаменту патрульної поліції.

"Перше – необхідне посилення відповідальності за систематичні порушення правил. Вона має бути відчутною та невідворотною. В пріоритеті й безпека пасажирських перевезень та унормування питання керування легким електротранспортом", – наголосив Вигівський.

Він зазначив, що МВС України спільно з народними депутатами України вже напрацювало ряд ініціатив. "Активізуємо співпрацю та розраховуємо на підтримку парламенту", – зауважив глава МВС.

Також він акцентував, що є рішення, які вже впроваджуються на рівні МВС.

"Це, зокрема, питання посилення контролю за перевищенням швидкості. Саме швидкість – це одна з головних причин ДТП. Цього тижня впровадимо в роботу десятки нових камер автоматичної фіксації швидкості", – пояснив міністр.

Він додав, що локації, де камери будуть встановлені, найближчим часом оприлюднить патрульна поліція.

В контексті посилення безпеки на дорогах Вигівський нагадав про спеціальні патрульні автомобілі – "Фантоми", які пропрацювали лише місяць перед початком повномасштабної війни, але показали хороший результат. Ці автомобілі, як зазначив міністр, не вирізняються з-поміж інших, але оснащені системами фіксації порушень швидкості, які працюють, зокрема, під час руху.

За той період роботи "Фантомів", за словами міністра, поліцейські притягнули до відповідальності понад 26 тисяч водіїв, які перевищили швидкість.

"Фантоми" повернуться на дороги", – акцентував Вигівський.

Він додав, що в понеділок в центрі столиці "сталася жахлива аварія, яка дивом не призвела до людських жертв".

Лише за перші тижні серпня, за словами глави МВС, в Україні зафіксовано понад 1300 ДТП із постраждалими людьми.

Як повідомлялося із посилання на поліцію Києва, 17 серпня внаслідок зіткнення двох транспортних засобів марки BMW одна з автівок в'їхала на територію літньої тераси закладу на вул. Велика Васильківська в центрі столиці та перекинулася, травмованого водія – порушника перевірять на стан алкогольного сп'яніння.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що засідання РНБО щодо ситуації на дорогах відбудеться найближчим часом, буде напрацьоване посилення відповідальності за системне порушення правил дорожнього руху.