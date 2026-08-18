Вирубка дерев на Теремках не поновлювалась, але туди надіслали техніку для транспортування труб, стверджують в КМДА

Роботи з видалення дерев в зеленій зоні під час прокладання теплотраси в Голосіївському районі столиці біля житлового масиву "Теремки" не поновлювались, стверджують в Київській міській державній адміністрації у вівторок.

"Таких рішень міська влада не ухвалювала. Домовленість про призупинення цих робіт, якої представники міської влади та громадськості досягли під час зустрічі 11 серпня, лишається в силі. Водночас на території тривають організаційні та логістичні процеси, пов'язані з реалізацією заходів з енергостійкості", – повідомляється в телеграм-каналі міськадміністрації.

У той же час в КМДА заявили, що туди перемістили техніку для транспортування та зберігання попередньо ізольованих трубопроводів.

"Техніка, яку могла бачити громадськість, використовується саме для транспортування мереж. На ділянці також може здійснюватися переміщення техніки та інші організаційно-логістичні роботи, що не пов'язані з видаленням зелених насаджень… Присутність працівників або техніки на території не означає відновлення робіт із видалення дерев", – заявляють в міськадміністрації.

Раніше у вівторок місцеві мешканці повідомили, що у лісосмузі біля вул. Теремківська відновили роботи, попри обіцянку КМДА на два тижні призупинити вирубку дерев для прокладання тепломережі, яка була виголошена 11 серпня.

Як повідомлялося, конфлікт на Теремках виник навколо будівництва резервної тепломережі, яка має забезпечити резервне теплопостачання 183 житлових будинків, три медичні заклади та 18 шкіл і дитсадків у разі аварійної зупинки ТЕЦ-5. У межах будівельного коридору місто планує видалити 662 дерева, з яких 56 мають пересадити, а також 70 кущів, 16 із них – пересадити.

Будівництво ведеться через захисну лісосмугу, яка існувала задовго до будівництва житлового масиву і яка була спеціально збережена під час його будівництва в якості його рекреаційної зони. Серед дерев, які планується видалити, десятки дубів віком 60-120 років, понад сотня ясенів, а також десятки груш, яблунь, акацій, кленів, лип, грабів, тополь, верб, каштанів та інших видів. Наразі частина дерев вже знищена. В КМДА стверджують, що роботи проводять після обстеження насаджень та необхідних погоджень, і що після завершення будівництва територію мають благоустроїти та висадити нові дерева й кущі.

Водночас місцеві жителі вимагають надати документи, які обґрунтовують вирубку, та виступають проти знищення дерев у зеленій зоні, а також стверджують, що протягом 2020-2025 рр. була профінансована на понад 8 млн грн та розроблена в кількох редакціях проєктна документація прокладання тепломережі іншим маршрутом, зокрема під вул.Теремківська. Її замовником виступило КП "Київтеплоенерго".

Також жителі стверджують, що прокладання тепломережі на місці лісосмуги може бути пов'язане із забезпеченням потреб нових житлових комплексів, які зводяться поруч, та прокладання під'їзної автодороги до них, яка буда запланована у минулі роки по цій лінії, але від будівництва якої міська влада відмовилась після протестів.

Мер Києва Віталій Кличко пізніше заявив про плани висадити крупномірні дерева на місці вирубки зеленої зони, і що прокладання теплотраси саме там затверджене проєктом, який пройшов державну експертизу, а прокласти її під вул. Теремківська неможливо, оскільки там уже нібито проходять мережі каналізації, водопроводу та електрокабелі.

Жителі Теремків та представники міської влади 11 серпня домовилися протягом двох тижнів перевірити, чи можна прокласти резервну тепломережу іншим маршрутом, щоб зберегти дерева в зеленій зоні, та про двотижневий мораторій на вирубування дерев.