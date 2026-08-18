У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Сибіги главою МЗС

Проєкт постанови про призначення Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України зареєстровано у Верховній Раді у вівторок під №15524.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором проєкту постанови виступив президент України Володимир Зеленський. Документ наразі вже передано на розгляд парламенту та направлено на розгляд комітету.

Раніше про надходження відповідного подання повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук. Голова Верховної Ради зазначив, що парламент розгляне подання найближчим часом у порядку, визначеному Конституцією України та парламентською процедурою.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не було призначено міністра закордонних справ та міністра оборони.

17 липня за погодженням з президентом Кабінет міністрів призначив т.в.о. міністра закордонних справ Андрія Сибігу, який у попередньому уряді очолював МЗС: одним розпорядженням від 17 липня він був призначений першим заступником міністра, а наступним – т.в.о. міністра.