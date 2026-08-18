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Розширено зону обов'язкової евакуації в Богодухівському районі Харківської області

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Розширено зону обов'язкової евакуації в Богодухівському районі Харківської області
Фото: t.me/synegubov

Рада оборони Харківської області на засіданні в понеділок ухвалила рішення щодо розширення зони обов'язкової евакуації в Богодухівському районі, повідомив начальник обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"Йдеться про обов'язкову евакуацію з чотирьох населених пунктів Золочівської громади – селища Калинове та сіл Чорноглазівка, Карасівка і Миронівка. У Калиновому, Чорноглазівці та Карасівці також запроваджено обов'язкову евакуацію в примусовий спосіб родин із дітьми", – написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

За його даними, з цих населених пунктів загалом необхідно евакуювати 142 людини, серед яких 6 дітей та одна маломобільна особа.

Синєгубов запевнив, що евакуаційні маршрути вже відпрацьовані спільно з правоохоронцями, органами місцевого самоврядування та волонтерами.

"Люди отримають повний супровід і всебічну допомогу в транзитному центрі", – написав Синєгубов.

 

#синєгубов #харківська_область #евакуація
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