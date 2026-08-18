Драпатий обговорив з начальником Генштабу Польщі поточну ситуацію в Україні

Начальник Генерального штабу Генерального штабу Польщі генерал Віслав Кукула провів телефонну розмову з головнокомандувачем Збройних сил України генерал-майором Михайлом Драпатим.

"На початку зустрічі головнокомандувач України привітав усіх солдат Польської армії з нагоди їх святкування. Генерали обговорили поточну ситуацію в Україні, можливості для подальшого покращення координації в повітряному просторі та перспективи для поглиблення співпраці в рамках обміну досвідом, що виникає внаслідок бойових дій", – йдеться у повідомленні Генштабу Польщі у соцмережах.