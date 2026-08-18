У Раді зареєстровано проєкт постанови про призначення Хмари главою Міноборони

Проєкт постанови про призначення Євгенія Хмари на посаду міністра оборони України зареєстровано у Верховній Раді у вівторок під №15526.

Як повідомляється на сайті українського парламенту, ініціатором проєкту постанови виступив президент України Володимир Зеленський. Документ наразі вже передано на розгляд парламенту та направлено на розгляд комітету.

Раніше про надходження відповідного подання повідомив голова українського парламенту Руслан Стефанчук.

16 липня Верховна Рада за поданням новопризначеного прем'єр-міністра Сергія Корецького затвердила новий склад Кабінету міністрів України, однак за квотою президента не було призначено міністра закордонних справ та міністра оборони.

Уряд з 20 липня поклав тимчасово виконання обов'язків міністра оборони України на Євгенія Хмару, якого президент України Володимир Зеленський 17 липня звільнив від тимчасового виконання обов'язків голови Служби безпеки України та з посади начальника Центру спеціальних операцій "А" СБУ.