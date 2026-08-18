Окупанти просунулися на 6,5 кв. км на під Гуляйполем – DeepState

Російські окупанти збільшили площу контролю над українською територією в районі с. Святопетрівка Гуляйпільської міської громади Запорізької області, повідомляє OSINT-проєкт DeepState.

"Ворог просунувся поблизу Святопетрівки", – повідомляється в телеграм-каналі DeepState у вівторок.

На мапах проєкту видно, що окупанти захопили сумарно 6,51 кв. км території на схід від села, а саме воно лишається в районі проникнення ("сірій зоні"), площа якого зросла на 4,14 кв. км.

Крім того, за минулу добу район проникнення зріс на 4,82 кв. км на костянтинівському, краматорському та слов'янському напрямках в Донецькій області, де збільшення площі окупації не зафіксовано.

На інших ділянках фронту – без змін.

Минулого тижня без урахування районів підтвердженого контрнаступу площа окупації зростала середньому приблизно на 3,2 кв. км на добу, район проникнення – на 4,1 кв. км на добу.