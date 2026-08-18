Туск закликав нападників на українських дітей у Бидґощі здатись поліції

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск назвав ганебним напад двох громадян на українських дітей в польському місті Бидґощ та закликав нападників добровільно здатись поліції, висловивши переконання, що до кінця тижня їх все одно буде затримано, але тоді наслідки для них будуть значно гіршими, повідомляє польський портал Onet.

"Цих двох "сміливих" громадян, які напали на 12-річну та 14-річну дитину, розшукують. У мене для них є інформація. До кінця тижня вас спіймають. Для вас буде набагато краще – можете спитати свого знайомого юриста – якщо ви ще сьогодні з'явитеся в поліцію. Ваша ситуація буде набагато гіршою, коли наприкінці тижня, після затримання, ви будете відповідати за те, що зробили. Ось така безкоштовна, щира юридична порада з мого боку", – підкреслив Туск.

14-річна дівчинка та її 12-річний брат з України зазнали нападу з боку двох дорослих поблизу залізничного вокзалу на дитячому майданчику у п'ятницю, 14 серпня: ті викрутили їм руки та поламали іграшки, погрожували та обзивали дітей. Генеральне консульство України в Гданську повідомило, що агресорів спровокувало те, що діти спілкувалися українською мовою.

За даними видання, матері дітей надано консульсько-правову допомогу. Поліція розшукує винних.

Голова польського уряду назвав цей напад абсолютно неприпустимим і що він шкодить Польщі.

"Незалежно від того, що дехто думає про Україну, ми знаємо про останні події… але напад на дітей – це антипольський вчинок. Ми, поляки, завжди пишалися тим, як ставимося до своїх дітей і до дітей, які шукають у нас притулку", – сказав Туск.